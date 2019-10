L'attrice ha rivelato in un'intervista a Vanity Fair di avere un passato da "Cenerentola", svelando che non sarebbe mai diventata l'attrice famosa che è ora se non fosse stato per un infortunio al ginocchio che mise fine alla sua carriera da ballerina quando era molto giovane

Charlize Theron ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair di avere un passato da “Cenerentola”, svelando che non sarebbe mai diventata l’attrice famosa che è ora se non fosse stato per un infortunio al ginocchio che mise fine alla sua carriera da ballerina quando era molto giovane e viveva da sola a New York. “Ero molto depressa, mia madre arrivò dal Sudafrica – ha raccontato -. Vivevamo nel seminterrato di un edificio, senza finestre e ci potevamo permettere di mangiare solo ciambelle. Mi confortò e, per la prima volta, mi confidò che non aveva mai pensato fossi una brava ballerina, ma aveva visto come ero riuscita a emergere. Mi disse che dovevo andare a Hollywood e provare a recitare, perché in fondo l’avevo già fatto quando balllavo a teatro. E in quello ero bravissima”.

Così, la madre le pagò un biglietto per Los Angeles e le diede 300 dollari. Si stabilì a vivere in un motel a ore e lì conobbe un agente: un incontrò che lanciò la sua carriera e le cambiò la vita portandola alla ribalta delle luci di Hollywood. Tutto questo però, a discapito della sua vita sentimentale: “Sono stata single per oltre sette anni e adesso…non se ne può più – ha ammesso Charlize Theron -. Non mi sento di dare consigli in tema di relazioni e anche quando recitò in una commedia romantica mi capita di sentirmi perdente perché, almeno fino a oggi, le mie storie non hanno avuto un lieto fine”.

“A volte essendo una star si rischia di rimanere isolati. E, poi, io sono una donna ‘vecchia scuola’, non amo gli incontri su internet, preferisco che qualcuno mi venga presentato o fare conoscenza di persona, con un incrocio di sguardi. Mi considero piuttosto cinica, ma alla fine ho forse il cuore tenero. So di essere complicata e non facile, di certo non perfetta. Cerco un uomo che sia una buona persona, che sia interessato ad ascoltare anche la mia opinione, che non parli solo di se stesso, e che ami bambini e cani. A volte ho notato come l’attrazione fisica possa scattare anche tra persone che poi non si piacciono veramente”, ha concluso.