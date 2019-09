I due comici pugliesi si sono lasciati andare a una battuta sul cantante ex vincitore proprio di Amici a processo con l'accusa di furto aggravato per aver portato via dalla Rinascente di Milano 6 magliette

Pio e Amedeo sono stati ospiti della prima puntata di Amici Celebrities e nel loro monologo i due comici pugliesi hanno preso di mira la politica italiana ma poi si sono lasciati andare a una battuta su Marco Carta, il cantante ex vincitore proprio di Amici a processo con l’accusa di furto aggravato per aver portato via dalla Rinascente di Milano 6 magliette, che ha creato imbarazzo in studio.

“Maria non dirmi che tu e Maurizio vi siete lasciati – hanno detto Pio e Amedeo – perché sennò qua cade la baracca e si finisce a rubare come Marco Carta, che poi…almeno comprati su Amazon il coso che toglie l’antitaccheggio, no?“. Subito Maria De Filippi è intervenuta perentoria “Non ha rubato“. In studio è calato il gelo ma il momento di imbarazzo è stato subito superato dai due comici, che hanno proseguito il loro sketch. Marco Carta sarà ospite questa sera da Barbara D’Urso a “Live” dove racconterà la sua versione dei fatti sul furto di cui è accusato.