L'annuncio ha indotto i lavoratori, riuniti in presidio un impianto molisano della multinazionale degli elettrodomestici, a chiedere ai rappresentanti sindacali di lasciare subito il tavolo a Roma. Il partner interessato fa capo a Giovanni Battista Ferrario, ex dg di Pirelli e Italcementi, che produrebbe frigoriferi tecnologici. Uilm: "Atto unilaterale molto grave. Il governo passi dalle parole ai fatti"

Whirlpool ha comunicato al ministero dello Sviluppo Economico e ai sindacati che mercoledì avvierà la cessione dello stabilimento di Napoli a Prs. “L’unica soluzione è un nuovo partner”, ha detto l’ad Luigi La Morgia durante l’incontro al Mise. In una nota, l’azienda ha poi assicurato che, proprio grazie alla vendita sarà possibile mantenere “gli attuali livelli occupazionali”. Una scelta che ha agitato i sindacati che sono pronti a indire uno sciopero di tutti i 400 lavoratori.

Prs “ha elaborato un progetto di riconversione che individua nello stabilimento di Napoli una struttura idonea alla produzione di sistemi di refrigerazione passiva”, spiega la Whirlpool sottolineando il proprio impegno nel “sostenere un costo significativo dell’operazione di vendita, quantificabile in 20 milioni di euro, per la nuova missione del sito di Napoli, che garantirà, per tutti i lavoratori, i diritti acquisiti, le tutele reali e il livello retributivo corrente“. Sulla vertenza riguardante l’azienda, intanto, è appena cominciata una riunione ristretta tra il sottosegretario Alessandra Todde (M5S), il vice capo di Gabinetto Giorgio Sorial e i sindacati per decidere i prossimi passi a seguito della decisione unilaterale dell’azienda al termine del tavolo tecnico, come riportano fonti del Mise.

L’annuncio ha comunque indotto i lavoratori, riuniti in presidio in Via Molise, a chiedere ai rappresentanti sindacali di lasciare subito il tavolo a Roma. Al presidio, che vede la partecipazione di circa 200 dipendenti, si sono verificati piccoli momenti di tensione. Alcuni manifestanti si sono infatti scagliati verbalmente e fisicamente contro i rappresentanti sindacali, alcuni dei quali si sono protetti restando dietro ai cancelli del ministero. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine che hanno tranquillizzato i lavoratori.

Immediata in ogni caso la reazione della Fiom-Cgil: “L’avvio della procedura di cessione ramo d’azienda per noi è offensiva”, è il commento di Barbara Tibaldi, segretario nazionale Fiom. Una soluzione del genere, ha ricordato all’amministratore delegato, “prevederebbe un confronto tra le parti, ma non mi sembra ne abbiate intenzione. Vi invito ad avere rispetto per i lavoratori”. Quindi la puntualizzazione: “C’è un accordo da rispettare, quello del 25 ottobre 2018″, attraverso cui Whirlpool, a fronte di incentivi, si era impegnata alla re-industrializzazione di tutti gli stabilimenti italiani. Il piano prevedeva investimenti per 250 milioni in tre anni e l’azzeramento degli esuberi entro il 2021, nonché il trasferimento dalla Polonia della produzione delle lavatrici e lavasciuga da incasso.

“Per fare un confronto serio è necessario che le parti si rispettino. Come si fa ad avere rispetto di chi al tavolo dice una cosa e fuori fa l’opposto…”, ha detto Rosario Rappa, segretario generale Fiom Napoli, rivolto all’ad di Whirlpool dopo il suo annuncio. “So che quello che dite arriva da oltreoceano, ma se non avete margini di manovra ditelo. Sappiate che i lavoratori non siete riusciti a dividerli e non potete venderli come un ramo d’azienda: è necessario un accordo”, sottolinea. Contraria all’ipotesi anche la Uilm: “Un atto unilaterale molto grave – lo definisce Gianluca Ficco, segretario nazionale – Chiediamo al governo di passare dalle parole ai fatti per impedire la dismissione del sito campano, che non solo colpisce centinaia di famiglie in un’area disastrata dalla disoccupazione ma prelude più generale a un disimpegno della multinazionale dall’Italia, in spregio all’ccordo firmato in sede istituzionale meno di un anno fa”.

Per questo ha fatto sapere sempre la Tibaldi domani ci sarà “un’assemblea a Napoli sulla conferma del blocco dei cancelli e dopodomani una riunione dei delegati di tutti gli stabilimenti in Italia che decideranno data e appuntamento dello sciopero o degli scioperi nazionali”. Una “decisione unitaria di Fiom, Fim e Uilm”, ha sottolineato la segretaria, annunciando che la manifestazione sarà nazionale e sarà portata “spero sotto al centro direzionale di Napoli”.

E al confronto sono aperti anche gli stessi Whirlpool e Prs, che si dicono “disponibili a effettuare con i sindacati e le controparti istituzionali l’esame congiunto del trasferimento del ramo d’azienda e del piano industriale che garantirà nuova vita allo stabilimento di Napoli e ai suoi 410 dipendenti”. “Come indicato nella comunicazione ufficiale, che sarà notificata domani, 18 settembre, alle organizzazioni sindacali e ai Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali – si legge ancora nella nota – L’atto di cessione del ramo d’azienda sarà perfezionato entro il 31 ottobre 2019 e avrà efficacia a decorrere dal 1 novembre 2019”.

Lo scorso maggio Whirlpool aveva annunciato di voler cedere il sito del capoluogo campano, dove sono impiegati 420 lavoratori. E nelle scorse settimane aveva criticato perfino le misure inserite in un apposito decreto (quasi 17 milioni di sgravi contributivi in due anni) decise dal governo gialloverde per scongiurare la cessione giudicandole “non sufficienti” e ribadendo che l’unica soluzione è la cessione. Adesso l’annuncio del partner, Prs: la società fa capo a Giovanni Battista Ferrario, ex direttore generale di Pirelli e Italcementi. L’idea è quella di riconvertire l’impianto alla produzione di frigoriferi tecnologici.