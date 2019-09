“Sfruttare una bambina per la tua c***o di perenne campagna elettorale dannosa e infruttuosa, è qualcosa di aberrante”. Così Chef Rubio si è scagliato contro il leader della Lega Matteo Salvini in un post pubblicato su Twitter, criticando il fatto che domenica, in chiusura del suo comizio, ha fatto salire sul palco della festa del Carroccio a Pontida diversi bambini accompagnati dai rispettivi genitori e uno striscione con la scritta #bambinistrappati. “Tra questi bimbi c’è anche Greta, questa splendida ragazza dai capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma, mai più bambini rubati alle loro famiglie”, ha detto Salvini prendendola in braccio tra gli applausi dei presenti. Il riferimento, neanche troppo velato, è all’inchiesta della magistratura sugli affidi illeciti avvenuti nel comune di Bibbiano, in Emilia Romagna.

“Il fatto che tu lo faccia dimentico delle volte in cui hai lanciato figli altrui in pasto ai tuoi haters minus habentes, fa di te una persona spregevole”, ha incalzato ancora Chef Rubio nel suo tweet, concludendo poi con l’hashtag “Jackal”.

