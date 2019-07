Nell’ultima puntata di Temptation Island c’è stato il falò di confronto tra Jessica e Andrea: i due hanno avuto un’accesa discussione che ha portato alla fine della loro storia d’amore. Non solo, lei ha lasciato il programma con il tentatore Alessandro Zarino. Ma, a distanza di un mese dalla fine delle registrazioni, sembra che la loro relazione sia già finita.

È quanto sostiene una fan della trasmissione che su Twitter scrive: “Ragazzi ho saputo che Alessandro sarà il nuovo tronista a Uomini e Donne, quindi è finita male”. Un commento che ha ricevuto il like proprio dell’ex fidanzata di Andrea Filomena, Jessica, un indizio che lascia presumere che il flirt con il single conosciuto in Sardegna sia stato davvero di breve durata. Non solo, Alessandro segue Jessica su Instagram, ma lei non ricambia il follow. Al momento, però non c’è ancora nessuna conferma ufficiale perché i concorrenti di Temptation Island non possono rilasciare dichiarazioni fino alla fine della trasmissione. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire come sono andate davvero le cose.