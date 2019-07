Da che è tornata single, tutti i riflettori sono puntati su di lei: Diletta Leotta tiene banco tra i gossip estivi che sono a caccia di un suo possibile nuovo fidanzato. Questa volta sono stati i paparazzi del settimanale Spy ad immortalare la bionda giornalista sportiva in vacanza a Ibiza assieme al pugile Daniele Scardina, 28 anni, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi, soprannominato “King Toretto”. Le foto ritraggono i due molto vicini e in atteggiamenti affettuosi: in alcuni scatti Diletta e Daniele passeggiano abbracciati nella notte, dopo aver trascorso la serata insieme in un locale. Che sia nato l’amore tra i due? Ancora non è dato saperlo dal momento che dalla coppia non è arrivato ancora nessun commento ufficiale.

Daniele Scardina è nato nella periferia milanese ma ora vive e si allena a Miami. Tatuatissimo, è amico dei più famosi rapper del momento come Fedez, Marracash e Gué Pequeno: sarebbe stato proprio quest’ultimo a far conoscere lui e la Leotta. In questi giorni infatti, come mostrano anche le storie Instagram, la giornalista sta trascorrendo le vacanze in barca insieme a un gruppo di amici tra cui appunto, anche “King Toretto”.