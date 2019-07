La legge sull’estradizione è morta. Dopo settimane di manifestazioni che hanno portato milioni di persone nelle strade di Hong Kong, la leader del governo Carrie Lam ha messo la parola fine al controverso provvedimento sul trasferimento forzato di sospetti criminali in Cina. Ma l’opposizione non si ferma, e ha garantito di continuare a protestare fino a quanto il ritiro della norma non sarà formalizzato.

Lam, intanto, cerca di rassicurare: “Vi sono ancora dubbi sulla sincerità del governo e timori che il governo possa far ripartire il processo al Consiglio legislativo. Allora lo ribadisco, questo piano non c’è. Il provvedimento è morto”, ha detto ai giornalisti. Poi si è rivolta a chi protesta da settimane: “Per favore dateci l’opportunità, il tempo, lo spazio, per far uscire Hong Kong dall’attuale impasse e cercare di migliorare la situazione”. Parole che però non hanno suscitato l’effetto sperato. “Ufficialmente morto non è un termine legale o politico”, controbatte l’opposizione, e per Joshua Wong, uno dei giovani della protesta, le dichiarazioni della governatrice dell’ex colonia britannica “sono altre ridicole bugie per il popolo di Hong Kong e i giornalisti stranieri. Se Lam vuole ‘uccidere’ il provvedimento – ha continuato – il modo giusto per farlo è invocare l’articolo 64 della Procedura e ritirare formalmente la legge. Tuttavia ha completamente ignorato questa procedura nel suo discorso”. Hong Kong, “500mila” scendono in piazza: manifestanti occupano il Parlamento, ma la polizia carica e lo riprende