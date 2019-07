Momenti di apprensione per Nina Moric, in questi giorni in vacanza a Zanzibar. La modella croata si torva nel Paese africano assieme al figlio Carlos Maria e al compagno Luigi Mario Favoloso quando ha avuto un malore. A raccontare l’accaduto è stata lei stessa su Instagram: “Ho passato una brutta giornata, ho bevuto istintivamente un bicchiere d’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un abbraccio”. Nulla di grave, quindi, per Nina Moric, che ha rassicurato i fan preoccupati per le sue condizioni di salute. Per il resto della vacanza la modella croata dovrà prestare maggiore attenzione: in alcuni Paesi tra cui Zanzibar appunto, non sempre l’acqua corrente a disposizione è potabile e i medici consigliano sempre di farla bollire prima di berla oppure disinfettarla con apposite pastiglie o soluzioni.