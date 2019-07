Continua la battaglia contro il cancro di Sabrina Paravicini, l’attrice che interpretava l’infermiera Jessica Bozzi nella fiction di Rai 1 Un medico in famiglia. Una battaglia iniziata a dicembre 2018, quando ha scoperto di avere un tumore al seno. Da allora sui social condivide con i suoi follower il percorso, documentando giorno dopo giorno la malattia: “La chemio è offensiva e orribile ma è l’unica cura certa e protocollata. Anche io non la volevo fare, non volevo il veleno nel mio corpo e solo io so quanto è avvelenato oggi il mio corpo dalla chemio”, aveva raccontato.

E aveva ricevuto pesanti critiche per aver scelto la chemioterapia e non cure alternative: una scelta che continua a rivendicare con forza. In un post su Instagram l’attrice 48enne è tornata infatti a parlare del tumore e dell’importanza della prevenzione: “Le statistiche dicono che una donna su sette ha un tumore al seno. Quando vado in un posto – ha scritto – non posso fare a meno di contare quante donne ci sono intorno ma me, se ne conto più di 14 so che un’altra donna come me sta combattendo o ha già combattuto un cancro al seno. Il cancro è democratico, non fa distinzione. Non è una sfortuna ma è statistica, matematica. Lo possiamo combattere con la prevenzione, con esami regolari, ogni sei mesi magari, con esami del sangue precisi che ci dicono se ci sono marcatori. Magari non si sfugge alla statistica ma almeno si possono fare interventi meno distruttivi, più conservativi. Magari si può evitare la chemioterapia e tutti i suoi effetti distruttivi. Fate prevenzione. Ascoltate il vostro corpo, il vostro istinto”. E sono in migliaia a scriverle e a supportarla in questa battaglia, rispondendo ai post.