Forza Italia, con le primarie ancora sullo sfondo. Dentro il partito azzurro è ancora caos: non è bastata la scelta di Silvio Berlusconi di nominare nuovi coordinatori Mara Carfagna e il ribelle Giovanni Toti, vertice a Palazzo Grazioli, con il presidente e i due neo coordinatori, si è tenuto nel corso della mattinata, ma le “regole condivise“, come confermano i protagonisti, ancora sembrano lontane. Altro che pax nel nome del compromesso , in attesa di scrivere le regole per il rinnovamento interno di, con leancora sullo sfondo. Dentro il partito azzurro è ancora caos: non è bastata la scelta didi nominare nuovi coordinatorie il ribelle nel tentativo di spegnere le polemiche interne . Un, con il presidente e i due neo coordinatori, si è tenuto nel corso della mattinata, ma le ““, come confermano i protagonisti, ancora sembrano

Ma non solo. Il presidente della regione Liguria, da tempo in rotta con i vertici, ha pure deciso comunque di confermare la sua kermesse organizzata al Teatro Brancaccio a Roma, prevista per sabato 6 luglio, nonostante l‘irritazione di mezzo partito e dello stesso Berlusconi. “Se Berlusconi mi ha chiesto di cancellarla? Ma no, perché mai. Con lui il rapporto è buono, anche quando non condividiamo le stesse idee”, sostiene lo stesso Toti.