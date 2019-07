Il rapimento e il delitto di Aldo Moro rappresentano “lo spartiacque della storia della Repubblica italiana”. In venti saggi, raccolti nel suo ultimo libro Io ci sarò ancora. Il delitto Moro e la crisi della Repubblica, edito da Paper First, lo storico Miguel Gotor affronta i principali nodi della vicenda. Durante la presentazione del libro, al Festival del Libro Possibile di Polignano a Mare, con il magistrato Gian Carlo Caselli che ne ha curato la prefazione, si è ragionato su come questo delitto abbia cambiato la storia italiana. Senza però, chiarisce l’autore, “fare di Moro un santino”.