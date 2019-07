Un ufficiale di macchina italiano, Roberto Monteguardia, è morto durante le operazioni di evacuazione dopo che un incendio è scoppiato a bordo di una nave (la SynZania) nel porto di Aliaga, nella provincia di Smirne, sulla costa occidentale della Turchia. Il rogo è divampato intorno alle 23.20 locali (22.20 italiane) durante le operazioni di carico di propilene. Sono state immediatamente messe in atto le manovre di emergenza da parte dell’equipaggio e dello stesso comandante, che però sono stati poi costretti ad abbandonare la nave. Proprio durante l’evacuazione Monteguardia è morto per cause che devono ancora essere accertate, mentre gli altri membri dell’equipaggio, un totale di 15 uomini compreso il comandante, ne sono usciti indenni.

La petroliera fa parte di una flotta di 9 navi gestita dalla Synergas, una società italiana di cui è proprietaria della spa Ca.Fi.Ma. È la stessa Synergas a riferire la notizia, assicurando che il team di terra della società è rimasto in contatto con il comandante e si è coordinato con le autorità competenti. Alla comunicazione aggiunge anche un messaggio in cui esprime rammarico per la perdita dell’ufficiale: “Tutta la compagnia è scossa ed esprime cordoglio ai familiari, assicurando il più ampio sostengo”.