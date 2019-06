Accorato appello pronunciato durante Omnibus (La7) dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. La destinataria dell’istanza è la Lega: “Metta fine a questo calvario, metta fine a questo governo. Si dia la possibilità di progettare un’azione politica concreta di coesione tra Nord e Sud. Il tema è politico, ci stiamo sorvolando sopra e non abbiamo il coraggio di dire che è un argomento stucchevole quello che i 5 Stellle portano avanti. Il M5s vuole mantenere in appalto il malumore, il malessere del mezzogiorno d’Italia. Non ha le carte in regola per farlo, non ha il retroterra culturale per farlo, non ha l’esperienza per farlo, non ha la visione per farlo”.

E aggiunge: “Se si dice no a ogni grande opera, a cominciare dal ponte sullo Stretto, che per noi siciliani non è un capriccio ma la naturale continuazione del corridoio che parte dal Nord Europa e finisce inesorabilmente a Palermo, non si va da nessuna parte. Poniamo fine a questo calvario e lanciamo un piano Marshall per il Sud. Non si potrà mai recuperare il divario tra Nord e Sud, se non chiediamo un piano Marshall all’Europa che consenta, facilitando le procedure, di poter sbloccare decine di miliardi di euro di fondi europei e di fondi strutturali, che in questo momento rimangono a disposizione delle regioni del Sud ma che non vengono utilizzati per mancanza di progetti e di uffici tecnici”.