Battibecco in due match tra Ernesto Preatoni, imprenditore no euro e in passato stretto collaboratore di Paolo Savona, e il conduttore de “L’aria che tira” (La7), Francesco Magnani.

Nel corso della trasmissione, Preatoni bolla con l’appellativo “ragioniera” Veronica De Romanis, docente di European Economics all’Università Luiss di Roma, provocando l’intervento del conduttore che lo redarguisce. L’economista, invece, non reagisce, né raccoglie l’offesa.

Nei minuti successivi, Preatoni critica duramente il reddito di cittadinanza e auspica l’uscita dell’Italia dall’euro: “Poteva essere anche qualcosa di positivo, ma nella realtà la gente prende il reddito di cittadinanza e fa lavoro nero. E’ un Paese che è così“.

Poi ribadisce: “La De Romanis sarebbe un’ottima ragioniera“.

“No, Preatoni – insorge nuovamente Magnani – La prima volta l’ho richiamata in maniera cordiale, ma così non va bene. Stiamo parlando di una docente che insegna in una delle migliori università italiane. Non vedo per quale motivo la deve chiamare ‘ragioniera’. Noi non la chiamiamo mica ‘palazzinaro’, visto che lei lavora nel campo immobiliare“.

“Sono tendenzialmente contrario al mondo accademico, perché è mille miglia lontano dalla realtà – ribatte Preatoni – La mia è un’opinione che credo di poter esprimere di fronte a chiunque. L’ho espressa davanti a Mario Monti, non vedo perché io non la debba esprimere di fronte ad altri. Per uscire dalla situazione italiana attuale, bisogna avere una rottura. E l’uscita dall’euro è una rottura. Se non ci sono rotture, il mondo non va mai avanti, altrimenti saremmo ancora alla pelle di leopardo e alle caverne. E il mondo accademico è bravissimo a fare i conti da ragioniere, ma non fa i conti con la gente”.