“Proprio così, i gemelli sono tornati”. Brenda e Brandon sono di nuovo insieme e immortalano il momento con la foto di un abbraccio sul set della nuova stagione di Beverly Hills 90210. Lo scatto pubblicato su Instagram da Shannen Doherty la ritrae assieme Jason Priestley e ha suscitato subito grande entusiasmo tra i fan della serie tv. Le riprese sono iniziate e i “gemelli Walsh” ormai cresciuti non potevano mancare all’appuntamento.

La prima puntata della nuova stagione andrà in onda negli Stati Uniti il 7 agosto: un attesissimo ritorno sugli schermi dopo quasi 20 anni di assenza. L’ultimo episodio, andato in onda nel 2000, si concludeva con il matrimonio tra David e Donna. Dopo tanti tira e molla Kelly aveva infine deciso di tornare con il suo grande amore Dylan, a discapito di Brenda che ne era uscita sconfitta (l’attrice aveva in realtà lasciato lo show per pesanti screzi con la produzione). Oltre a Shannen e Jason, nel cast ci sono anche Jennie Garth, Tori Spelling, Brian Austin Green, Ian Ziering e Gabrielle Carteris. Ma anche Christine Elise McCarthy, Emily Valentine, ex fidanzata di Brandon, Carol Potter, Cindy Walsh, la mamma dei gemelli Walsh.