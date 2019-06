Angelo Sanzio, il concorrente del Grande Fratello 16 noto come “il Ken umano” per i suoi molteplici interventi di chirurgia estetica, ha rivelato a Realiti su Rai2 di aver dovuto sottoporsi di recente ad una nuova operazione. Questa volta però, non per qualche nuovo ritocchino, bensì per rimuovere due protesi di silicone che gli erano state impiantate a sua insaputa e che gli stavano causando dei problemi. “Ho rimosso del silicone che a mia insaputa un chirurgo italiano mi ha iniettato sottopelle facendomi credere fosse acido ialuronico – ha raccontato Sanzio -. La zona degli zigomi iniziava a presentare una fibrosi, erano durissimi. Ho deciso allora di affidarmi al professor Alessandro Gualdi che ho avuto il piacere di conoscere grazie a Barbara D’Urso nel suo salotto di Pomeriggio 5”.

“Una volta incisa la tempia il prof mi ha raccontato di aver trovato una massa terribile che ha richiesto una manovra abbastanza invasiva, ma che ci ha permesso di sanificare quello che c’era tra l’osso ed il muscolo. Non ho dolori ed il volto appare più armonioso e ne sono felicissimo”, ha aggiunto al sito Isa e Chia. Alla luce della sua esperienza poco piacevole, il “Ken umano”, sembra essersi pentito dei molti ritocchi a cui si è sottoposto negli anni e ha voluto anche lanciare un appello a chiunque decida di approcciarsi alla chirurgia estetica: “I danni potrebbero essere irreparabili. Tutto ciò che facciamo va fatto sotto mani esperte ed in massima sicurezza pretendendo, ogni volta che facciamo un filler, che il medico ci rilasci il tagliandino che certifica l’identità del prodotto e la sua scheda di sicurezza”.