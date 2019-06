Cristiano Ronaldo è rimasto soddisfatto, anzi soddisfattissimo, del soggiorno in un resort in Costa Navarino, Grecia. Personale gentile e discreto, massimo della privacy, tanto che lui, Georgina e i loro amici sono riusciti a divertirsi senza essere mai disturbati. Il costo del soggiorno nel resort dove hanno alloggiato era di 30 mila euro a notte e il lusso assoluto. Ma il calciatore è rimasto così colpito dal trattamento ricevuto che ha lasciato 20 mila euro di mancia al personale per i servizi e la cortesia. Avete presente Carlo Verdone quando in Grande Grosso e Verdone interpreta il personaggio “tamarro” ed elargisce 50 euro di mancia a chiunque, facendosi ben vedere? Ecco, c’è da scommettere che Cristiano sia stato molto ma molto più discreto.

