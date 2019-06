E’ il nuovo volto de “La Vita in Diretta Estate” insieme a Beppe Convertini e, rispetto al collega, almeno in queste prime puntate sembra avere decisamente più dimestichezza col mezzo televisivo. Lisa Marzoli ha deciso di raccontare un momento drammatico della sua vita: nel 2016, infatti, ha avuto in incidente stradale col marito. I due viaggiavano a bordo di una Maserati quando, nei pressi di Genova, l’auto sbandò bruscamente a causa di un guasto meccanico e finì contro le protezioni mettendosi poi di traverso nella corsia di sorpasso. Per lei un trauma cranico, per lui costole fratturate. “Sono viva per miracolo”, ha detto la conduttrice.