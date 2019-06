Il giorno è arrivato. A raccontare l’epilogo (a metà) della vicenda che riguarda lo sfratto di Morgan è Fanpage. Ieri il cantante aveva chiesto, proprio sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, di organizzare un flash mob per evitare lo sfratto. E stamani, al momento dell’esecuzione del pignoramento deciso dal Tribunale di Monza a fine 2017, erano in tanti radunati in via Adamello 8. Insieme al cantante molti curiosi, amici (anche Andy dei Bluvertigo) e giornalisti.

E lo sfratto è stato rinviato. Il motivo potrebbe essere l’arrivo di un medico sul posto: Morgan ha chiesto infatti di essere visitato, probabilmente a causa di un malore. Sul posto anche l’avvocato del cantante, insieme all’ufficiale giudiziario. Sempre stando a Fanpage, un uomo residente nella zona avrebbe offerto due appartamenti al cantante dove poter alloggiare. Offerta che è stata declinata.” C’è stata una responsabilità: mi sono ritrovato nel 2015 con una enorme quantità di tasse non pagate, non perché l’avessi voluto, ma un commercialista truffaldino ha gestito malamente per cinque anni di fila la mia situazione finanziaria”, aveva detto Morgan ospite a Live-Non è la D’Urso.