"Lo scrittore è in rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico", si è appreso dall'ultimo bollettino medico delle 17. E sono in tanti a scrivere augurandosi che Camilleri riesca a superare questa difficile situazione

Andrea Camilleri è stato ricoverato questa mattina alle 9.15 in rianimazione all’ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiaco. Il romanziere siciliano è in gravi condizioni ed è stato rianimato appena arrivato in ospedale: “Lo scrittore è arrivato con un arresto cardiocircolatorio. In pronto soccorso è stata praticata la rianimazione cardiorespiratoria che ha permesso il ripristino dell’attività cardiocircolatoria. Camilleri è ora in rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico”.

E Fiorello ha twittato per augurare al suo amico che tante volte ha imitato di non mollare: “Avanti maestro… Forza, alziamoci!”.

Anche Laura Boldrini si è unita allo showman: “Forza Andrea, siamo tutti con te”, ha scritto su Twitter l’ex presidente della Camera ed esponente di Leu, mentre il sindaco di Porto Empedocle (dove Camilleri è nato) ha postato un messaggio su Facebook: “Caro Maestro, questa mattina abbiamo appreso la spiacevole notizia del tuo problematico stato di salute. Siamo tutti in apprensione per te e siamo vicini alla tua famiglia. Tu sai che sei il nostro orgoglio, il simbolo di un paese che deve a te il rilancio in una platea mondiale e nella letteratura universale dei suoi difetti ma anche degli innumerevoli pregi”.