C’è un altro magistrato che lascia il posto in quello che è diventato il più grande caso giudiziario degli ultimi anni, ovvero le manovre di magistrati e politici per decidere le nomine degli uffici giudiziari. Antonello Racanelli, procuratore aggiunto a Roma, si è dimesso dalla carica di segretario di Magistratura Indipendente, la corrente di destra delle toghe che nei giorni scorsi aveva chiesto ai suoi consiglieri del Csm (citati nelle carte dell’inchiesta) di ritornare al lavoro. Con un messaggio inviato ai colleghi nelle mailing list Racanelli ricorda che “da tempo avevo manifestato la volontà di lasciare tale incarico (in occasione della scadenza del mandato avvenuta nelle scorse settimane) ed in occasione dell’assemblea generale del 5 giugno avevo già messo a disposizione il mio incarico. Motivazioni e valutazioni saranno esposte nella sede naturale, cioè nell’assemblea generale che si terrà nei giorni 5 e 6 luglio. Allo stato, dico solo che non parteciperò al ‘festival della grande ipocrisia‘ di molti esponenti di rilievo della magistratura associata”. Caos procure, presidente Anm Grasso si dimette dopo critiche del direttivo: “Vi rispetto più di quanto rispettiate me”

In realtà c’è anche il nome di Racanelli nei rapporti della Guardia di finanza sul caso: in cui secondo – quanto riportano alcuni giornali – risulta che Luca Palamara, ex presidente Anm ed ex consigliere del Csm indagato a Perugia per corruzione e altri reati, avrebbe parlato dell’esposto firmato da Fava anche con lui, in quanto supporter di Marcello Viola alla nomina di procuratore capo di Roma. L’aggiunto quale si sarebbe detto d’accordo con l’operazione suggerendo di far convocare al più presto il collega al Csm per confermare le sue accuse contro Giuseppe Pignatone e l’aggiunto Paolo Ielo, vittime di una fuoco incrociato. Magistrati indagati, le manovre per la nomina del procuratore a Perugia. Così volevano screditare l’aggiunto Ielo

Nei giorni scorsi Racanelli in una intervista a Il Giornale aveva spiegato la posizione di Mi rispetto ai consiglieri, Corrado Cartoni, Antonio Criscuoli e Paolo Lepre, che si erano autosospesi. “Ai nostri tre consiglieri abbiamo rivolto un invito, saranno poi loro a decidere liberamente come comportarsi. Questo invito è stato deciso dall’organo più autorevole possibile, un’assemblea di corrente con centocinquanta magistrati presenti, e quindi è del tutto impensabile che adesso si torni indietro” aveva detto Racanelli. In realtà Cartoni e Lepre hanno scelto di lasciare il Csm. La logica era solo quello di potere. Csm, si dimette anche il consigliere Cartoni: è il quarto. È tra i togati che videro Lotti: “Ma io dormivo sul divano”