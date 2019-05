Elton John si scaglia di nuovo contro la Brexit, questa volta lo fa dal palcoscenico dell’Arena di Verona, dove mercoledì (il 29 maggio) ha tenuto un concerto del tour mondiale di addio ai live Farewell Yellow Brick Road: “Mi vergogno del mio Paese per quello cha ha fatto”, ha detto Sir Elton. La Brexit “ha diviso la gente- ha spiegato -. Sono stanco morto dei politici, specialmente i politici britannici. Sono stanco morto della Brexit. Io sono europeo. Non sono uno stupido idiota inglese, coloniale e imperialista”.

Già nel luglio del 2018, come ricorda il Guardian, la star aveva espresso il suo sgomento nei confronti della Brexit: “Tanto per cominciare, non penso che al popolo britannico sia stata detta la verità – aveva affermato -. Gli è stato promesso qualcosa che era completamente ridicola e non era fattibile economicamente”.