Le famigerate buche di Roma hanno colpito ancora. Questa volta vittima delle strade della capitale è stato Fiorello: lo showman ha fatto brutta caduta mentre stava andando in giro in bici e si è incrinato una costola. A raccontare l’accaduto è stato lui stesso su Twitter: “Roma+Bici+Buca= costola incrinata“, ha scritto martedì mattina. Tanti i messaggi di affetto e solidarietà che gli sono arrivati dai fan ma anche dai colleghi del mondo dello spettacolo che, come lui, vivono a Roma e conoscono bene le buche disseminate per le vie della Capitale.

Roma+Bici+Buca= costola incrinata. — Rosario Fiorello (@Fiorello) 28 maggio 2019