è stata posta in cura psichiatrica nel nord-est della Francia:, di 92 anni, in una casa di cura. La vittima è stata ritrovata sabato sera, senza vita, con la faccia gonfia, nella sua stanza in un ospizio nella città di. L’autopsia ha dimostrato che la 92enne è morta “a causa di asfissia da strangolamento e colpi alla testa”, ha detto il procuratore Frederic Trinh in una dichiarazione. “La donna della stanza vicina, di 102 anni, è apparsa molto agitata e ha detto a uno dei membri del personale medico che aveva “ucciso qualcuno”, ha aggiunto il procuratore.