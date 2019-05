Simona Ventura è stata ospite dell’ultima puntata de I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli che, mentre la intervistava, si è lasciato andare ad un’invettiva su un tema che gli sta molto a cuore: quello dei raccomandati in Rai. Parlando di Domani Sposi, programma Rai del 1988, ha ricordato come tutte e quattro le ragazze che lui scelse all’epoca come vallette ebbero poi una carriera fortunata.

Tutte tranne una però: quella che Magalli definisce come “raccomandata”. ”E si vedeva anche, a guardarla si vedeva che era raccomandata, non se n’è mai più parlato”, ha detto il conduttore suscitando l’ilarità di Simona Ventura. ”Vedi? Le raccomandazioni contano fino a un certo punto – ha proseguito Magalli – . Lo dico sempre. Perché ti devi assicurare che quello che ti raccomanda campi a lungo, venga rieletto, eeeh…”.