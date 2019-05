Dopo quattro mesi dal delicato intervento a cui ha dovuto sottoporsi per rimuovere un tumore al cervello, Francesco Chiofalo è tornato a parlare delle sue condizioni di salute aggiornando i fan con un video pubblicato nelle sue storie su Instagram. “Mi sono ripreso ma non del tutto, no. Diciamo che ho smesso di raccontare bene le cose sui social perché sono stato accusato più volte solo perché ho raccontato la verità sulla mia condizione di salute – ha detto l’ex volto di Temptation Island -. Purtroppo ho perso completamente la sensibilità alla gamba destra”.

“Mi ci si potrebbe spegnere una sigaretta sopra e io non me ne accorgerei. Non ho più la percezione del pavimento sotto al piede. Non posso più guidare la macchina, ho messo i comandi al volante. Non posso neanche più guidare la moto. Poi la vista purtroppo continua a calare vertiginosamente. Dopo l’operazione ho dovuto cambiare le lenti agli occhiali quattro volte. A breve dovrò fare un intervento al laser”, ha concluso Chiofalo.