Matteo Salvini ancora nella trappola del finto selfie. Questa volta è successo a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dove il leader della Lega, come di consueto, dopo il comizio si è fermato sotto il palco per gli scatti coi fan. Due ragazze, come si vede nel video, si sono avvicinate al ministro e al momento della foto si sono baciate, ricordando il gesto di protesta di fine aprile di due ragazze a Caltanissetta, mentre un ragazzo ha tentato di baciarlo.

A inaugurare la moda del finto selfie, era stato un ragazzo a Sassari, che approfittando del video insieme al vicepresidente del Consiglio, gli aveva detto: “Più accoglienza e 49 milioni”. Il giorno successivo, una ragazza, a Ozieri, lo aveva insultato: “Sei una m… letale”.