Le fiamme che hanno devastato la cattedrale di Notre-Dame sono state spente. Nel ‘day after’ si cominciano a cercare le risposte ad una serie di domande sul rogo che nel pomeriggio di lunedì ha devastato il capolavoro gotico, incenerendo il tetto e facendo crollare la guglia. Mentre i colossi francesi del lusso hanno deciso di partecipare alla ricostruzione donando già oltre 600 milioni e la magistratura ha schierato i suoi 50 investigatori migliori per andare a caccia delle cause dell’incendio che ha cancellato 850 anni di storia in meno di tre ore. Ecco cinque domande-risposte su quello che è già stato ribattezzato “l’incendio del secolo”.