Dopo la sanzione comminata per la vulnerabilità della piattaforma Rousseau, l'authority replica alle accuse di partigianeria. Nella comunicazione precisa anche che le migliorie comunicate dallo staff di Rousseau sono "giunte, via mail, ad istruttoria già chiusa, senza alcuna documentazione a sostegno. E sono comunque ininfluenti ai fini delle pregresse criticità evidenziate e sanzionate”

Il Garante della Privacy non ci sta. Il giorno dopo la sanzione comminata ai Cinque Stelle per la vulnerbilità della piattaforma Rousseau, l’autorità presieduta da Antonello Soro replica alle accuse di “parzialità” mosse da vari esponenti del Movimento, in ragione della pregressa esperienza politico-istituzionale del presidente nominato nel 2012 al termine di una lunga carriera parlamentare tra le fila del Pd. “Quelle accuse – recita il comunicato dell’authority -. sono smentite dall’adozione di plurimi provvedimenti, anche sanzionatori, nei confronti di altre forze politiche o di loro esponenti, rinvenibili sul sito dell’Autorità al pari di quello relativo alla piattaforma Rousseau”.

Nella comunicazione viene anche precisato un aspetto tecnico della vicenda sollevato dagli esponenti 5 Stelle: “Le dichiarazioni dell’Associazione Rousseau in ordine a misure asseritamente migliorative che sarebbero state adottate sono giunte, via mail, ad istruttoria già chiusa, il giorno precedente l’adozione definitiva del provvedimento e senza alcuna documentazione a sostegno. Tali misure risultano comunque ininfluenti ai fini delle pregresse criticità evidenziate e sanzionate nel provvedimento”. Ma anche che “la durata del procedimento è stata condizionata anche dalle due proroghe richieste dalla stessa Associazione Rousseau”. Infine l’Autorità spiega che ”le decisioni del Garante sono collegiali e come tali non riferibili individualmente ai componenti del Collegio”.