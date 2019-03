“Basilicata? Bellissimo risulto, per i lucani soprattuto che cambiano dopo decenni di sinistra. Bellissima prova di responsabilità. Molti italiani stanno apprezzando quello che stiamo facendo. A sinistra è pieno di chiacchieroni, in Lega c’è gente più umile, concreta, efficace. La settima vittoria a zero. Ramy? Incontrerò il ragazzo e faremo tutti gli accertamenti per la cittadinanza”. Così il ministro Matteo Salvini a margine della conferenza stampa di inaugurazione de ‘I Tesori della Ca’ Granda’