La Procura di Roma ha chiuso l’indagine sui depistaggi relativi alla morte di Stefano Cucchi. Rischiano di finire sotto processo otto carabinieri tra cui il generale Alessandro Casarsa (all’epoca dei fatti capo del Gruppo Roma) e il colonnello Lorenzo Sabatino (ex capo del nucleo operativo di Roma). I reati contestati, a seconda delle posizioni, falso, omessa denuncia, favoreggiamento e calunnia.

Gli inquirenti hanno messo in fila una filiera di falsi, alterazione di documenti, report riservati avuti in anticipo e interventi per modificare atti ufficiali come è emerso ampiamente nel processo a carico degli altri carabinieri: Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro, Francesco Tedesco, Roberto Mandolini, all’epoca comandante della stazione Appia dei carabinieri, dove venne eseguito l’arresto del giovano geometra romano, e Vincenzo Nicolardi. L’indagine della Procura di Roma ha svelato “una sorta di strategia” per evitare che si arrivasse alla verità su quanto accaduto al geometra arrestato per droga. Una strategia, secondo il pm Giovanni Musarò, che indusse l’allora ministro dell’Interno Angelino Alfano a dire il falso in Parlamento. Secondo l’accusa infatti, Alfano basò, in maniera del tutto inconsapevole, il suo intervento al question time sulla vicenda del geometra utilizzando una nota redatta dai carabinieri della stazione Appia.

In questo mosaico di bugie anche una relazione preliminare all’autopsia rimasta “segreta”, a detta della Procura, per diverso tempo e di cui erano a conoscenza i vertici del Comando Provinciale dei Carabinieri. Un documento, datato 30 ottobre del 2009, di una decina di pagine in cui il medico legale Dino Mario Tancredi, citando anche la presenza di fratture vertebrali sul corpo di Cucchi, afferma che la morte del giovane “appare riconducibile ad insufficienza cardiocircolatoria acuta” ma “la definizione dei mezzi produttori della medesima necessita di ancor più approfondito esame”. In una relazione dell’Arma, che risale proprio a quel giorno, si fa riferimento a questa relazione ma si esclude la possibilità di un collegamento tra le fratture rilevate e il decesso del giovane avvenuta nello stesso giorno. Risalendo a ritroso nella filiera di quello che procura ritiene sia stata l’opera di ‘allontanamento della verità’ si arriva alle ore immediatamente successive al fermo di Cucchi, rappresentato dal mancato fotosegnalamento.

Su questo punto, nell’udienza del processo bis a carico dei cinque carabinieri, nei giorni scorsi è tornato il maggiore Paolo Unali, comandante della Compagnia Casilina all’epoca dei fatti. Sentito come testimone, l’ufficiale aveva affermato che i colleghi gli “dissero che non riuscirono a fare il fotosegnalamento perché il detenuto era poco collaborativo, al punto che non voleva entrare in cella”. Altro tassello dell’attività di depistaggio è rappresentato dallo ‘sbianchettamento’ sul registro degli arrestati del nome di Cucchi che fu sostituito con quello di un altro arrestato. Sul documento un rigo è cancellato con il bianchetto: sotto alla casella con il nome di Misic Zoran si intravede, eliminato successivamente, quello del 31enne.

Infine la modifica delle annotazioni sulle condizioni di salute. Un “falso” emerso nel corso del processo davanti alla prima corte d’Assise. Il luogotenente Massimiliano Colombo Labriola, indagato nel nuovo filone, ha affermato davanti ai giudici che “durante la visita del comandante nella Compagnia mi disse che le annotazioni redatte dai carabinieri Colicchio e Di Sano non andavano bene perché il contenuto era ridondante, erano estremamente particolareggiate e nelle stesse si esprimevano valutazioni medico-legali che non competevano a loro”. Di lì, i nuovi file, poi ritornati indietro con il testo cambiato e la scritta “meglio così”.