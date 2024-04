Il segretario della Lega Matteo Salvini ha presentato il suo libro “Controvento. L’Italia che non si arrende” al Tempio di Adriano in compagnia del generale Roberto Vannacci. “Con lui ci siamo trovati in sintonia. Non vedo l’ora che arrivi domenica 9 giugno, perché secondo me gli italiani ci daranno una grande sorpresa ” dice il ministro delle Infrastrutture dal palco. Sull’assenza di esponenti importanti del partito all’evento, i leghisti presenti minimizzano: “Non ci sono malcontenti – dichiara il deputato del Carroccio Andrea Crippa – ci sono preferenze diverse all’interno della cabina elettorale”. “Immagino avranno avuto molte cose da fare – aggiunge lo stesso Vannacci al termine della presentazione, dirigendosi verso l’auto.