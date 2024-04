“I partiti usano le candidature per contarsi in Italia, noi usiamo i nostri candidati per contare in Europa”, diceva lunedì Matteo Renzi criticando i vari leader – compresa la presidente del Consiglio Meloni – candidati alle prossime elezioni europee: adesso tra i candidati in corsa c’è anche lui. Ad annunciarlo è stata Emma Bonino che in una nota ha reso noto che “Renzi si candiderà all’ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque, garantendo così il suo pieno sostegno al progetto”. “Tutti i candidati della Lista Stati Uniti d’Europa – ha aggiunto la leader di +Europa – si sono impegnati, se eletti, a lasciare eventuali altri incarichi e andare al Parlamento europeo“. È lo stesso Renzi, infatti, a sottolineare che “se eletto” andrà “a rappresentare l’Italia al Parlamento europeo”: “Giorgia Meloni, Elly Schlein, Antonio Tajani, Carlo Calenda – ha aggiunto Renzi – si candidano e dicono da subito ‘no, no, noi se eletti non andremo a Strasburgo e a Bruxelles’. Come lo definiamo questo modo di fare? È una truffa ai cittadini“.

Fratelli d’Italia – Per quanto riguarda i partiti di centrodestra ,come annunciato domenica a Pescara, sarà Giorgia Meloni a guidare la lista di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni con tanto di richiesta della premier di scrivere nella scheda solo il suo nome “Giorgia”. A sorpresa, per Fdi è spuntato il nome dell’indagato Vittorio Sgarbi, nella circoscrizione Sud. Tre mesi fa il critico si era dimesso da sottosegretario alla Cultura dopo la delibera dell’Antitrust che definiva alcune sue attività “incompatibili” con il ruolo di governo: “Ho deciso di accettare la candidatura da indipendente con Fratelli d’Italia – ha spiegato – Sono libero e ho una dote di voti riconoscibili. Alle Europee del 1999 ne presi 100mila nel Nord Est, quasi come Berlusconi”. In Fdi si candiderà anche il fratello del ministro Ciriani e il nipote del ministro Crosetto.

Lega – Via libera da parte anche del Consiglio federale alle liste della Lega. Il generale Roberto Vannacci sarà capolista in due delle cinque circoscrizioni elettorali (al Centro e al Sud). Capolista al nord-ovest sarà Silvia Sardone, nelle isole sarà Annalista Tardino (con subito alle spalle ancora Vannacci), mentre al nord-est a guidare la lista sarà Paolo Borchia.

Forza Italia – Per Forza Italia il segretario Antonio Tajani sarà capolista in tutte le circoscrizioni tranne che al Sud dove ci sarà Caterina Chinnici, ex-eurodeputata Pd. Tra gli altri candidati Letizia Moratti e Roberto Cota nel Nord Ovest; Flavio Tosi nel Nord Est; Alessandra Mussolini e Renata Polverini nel Centro; Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Alessandra Mussolini nel Sud.

Partito democratico – Nel versante opposizioni il Pd schiera la segretaria Elly Schlein capolista al Centro e nelle Isole. Al Nord Ovest ci sarà Cecilia Strada seguita da Brando Benifei, al Nord Est Stefano Bonaccini con Annalisa Corrado e al Sud Lucia Annunziata seguita da Antonio Decaro e Pina Picierno. Con Schlein al Centro anche Nicola Zingaretti, Dario Nardella, Matteo Ricci e l’ex-direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Nelle Isole anche l’uscente Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.

Movimento 5 stelle – Gli iscritti del Movimento 5 stelle hanno approvato, giorni fa, i nomi proposti dal presidente Giuseppe Conte da inserire nelle liste circoscrizionali per le prossime elezioni europee. Alla consultazione online hanno votato 18.414 iscritti. Alla domanda “Approvi la proposta del Presidente Conte di inserire, anche in posizione prioritaria rispetto agli altri candidati, i tre europarlamentari uscenti, Maria Angela Danzì, Mario Furore, Sabrina Pignedoli, e i seguenti nominativi: per la Circoscrizione Nord – Est: Ugo Biggeri e Martina Pluda per la Circoscrizione Centro: Carolina Morace per la Circoscrizione Sud: Pasquale Tridico e Maurizio Sibilio per la Circoscrizione Isole: Giuseppe Antoci e Cinzia Pilo” hanno risposto sì 16.108 persone e no 2.306. La proposta è stata approvata.

Stati Uniti d’Europa – Nella lista di Stati Uniti d’Europa oltre Matteo Renzi e Emma Bonino, sarà candidata anche Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella che ha già stampato i manifesti con il cognome del marito. Rimane ancora in dubbio la candidatura dell’ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto, compagno della figlia del leader della Dc Totò Cuffaro. La Democrazia cristiana, con una nota, ha fatto sapere “di non aver raggiunto alcun accordo con la lista Stati Uniti d’Europa”, ma si attende il deposito delle liste per capire se il nome di Zambuto sarà o no presente.

Azione – Anche Azione ha già depositato le liste. Nel Nord Est a guidare la lista è Carlo Calenda con Elena Bonetti e Federico Pizzarotti. Capolista nel Nord Ovest Elena Bonetti seguita da Giuseppe Zollino. In lista anche il magistrato Cuno Tarfusser, il sostituto procuratore della Corte d’appello di Milano che ha chiesto la revisione delle condanne inflitte a Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage diErba. A guidare al Centro è il leader di Azione, con Bonetti e Alessio D’Amato. Nelle Isole capolista Calenda seguito da Sonia Alfano.

Pace, terra, dignità – La lista “Pace, terra, dignità” promossa da Michele Santoro ha annunciato di avere centrato l’obiettivo firme per poter correre alle europee. Santoro sarà capolista in tutte le circoscrizioni, eccetto il nordest dove lo sarà Raniero Luigi La Valle. Tra i candidati diversi nomi noti come l’attore Paolo Rossi, il vignettista Vauro Senesi, la scrittrice Ginevra Bompiani, il segretario di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo. C’è anche l’ex portavoce di Arafat, Ali Khalil detto Ali Rashid.

Alternativa popolare – Nelle tornata di giugno sarà presente anche Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni: non ha dovuto raccogliere le firme in quanto si ritiene esentata poiché aderisce al Ppe con lettera di autorizzazione e simbolo del partito europeo all’interno del loro stesso simbolo. Bandecchi sarà capolista in tutte le circoscrizioni tranne al Centro dove corre l’ex-magistrato Luca Palamara.