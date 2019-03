Il mezzo che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccato dalla struttura finendo in mare. Nella caduta, ha colpito il supply vessel ferendo due persone a bordo. Si cerca un operaio caduto in acqua

Un incidente si è verificato questa mattina sulla piattaforma Barbara F, a circa 60 chilometri al largo di Ancona. Secondo quanto reso noto da Eni, la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. Nella caduta, la gru ha colpito il supply vessel ferendo due persone a bordo dell’imbarcazione. Al momento, l’operatore della gru caduta in acqua risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso.

Le ricerche, iniziate alle 9.30, sono condotte da tre sommozzatori dei vigili del fuoco del capoluogo marchigiano. Sul luogo stanno arrivando anche dei rinforzi da Teramo per il cambio turno. Le comunicazioni sono piuttosto difficili, si apprende dai vigili del fuoco. I sommozzatori sono stati accompagnato sul posto dai mezzi della capitaneria di porto di Ancona.