In topless davanti al senato francese contro la depenalizzazione del reato di violenza sessuale. Quattro attiviste Femen hanno protestato vestite da “giustizia”, bendate brandendo una bilancia e una spada, contro le riforme che includono disposizioni che vedrebbero molti casi di stupro e violenza sessuale classificate come reati minori. Il governo sostiene che le riforme in discussione mirano ad accelerare il processo giudiziario, non a depenalizzare i reati.