L'ex premier e la deputata Pd all'attacco di Lega e M5s dopo il Consiglio dei ministri che lunedì in tarda serata ha varato il decreto Tutela risparmi per risolvere la questione dell'istituto genovese: "Si devono vergognare". Il presidente di Confidustria Boccia: "Da governo gesto di grande responsabilità"

Il governo “ha salvato una banca“, “ha fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. Matteo Renzi e Maria Elena Boschi all’attacco di Lega e M5s dopo il Consiglio dei ministri che lunedì in tarda serata ha varato il decreto Tutela risparmi per risolvere la questione di Banca Carige. L’esecutivo Conte ha stabilito di fornire una garanzia statale per i bond emessi dall’istituto bancario e previsto la possibilità di “una ricapitalizzazione pubblica”. “Il governo ha fatto bene perché quando le famiglie e i risparmiatori sono a rischio si interviene salvando gli istituti. Salvini e Di Maio, però, si devono vergognare“, ha detto Renzi in un video. “Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici”, ha replicato il vicepremier Matteo Salvini, ricordando anche “il miliardo e mezzo stanziato in manovra per gli altri cittadini truffati”. Mentre il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, giudica l’intervento del governo per Carige “doveroso“. “Bisogna salvaguardare i risparmiatori e bisogna avere attenzione. È un gesto di grande responsabilità da parte del governo”, ha affermato.

Gli attacchi di Renzi – “In 10 minuti il Governo ha salvato una banca, la banca di Genova. Ha fatto bene perché quando le famiglie e i risparmiatori sono a rischio si interviene salvando gli istituti”, ha detto Renzi in un video su Facebook. “Salvini e Di Maio, però, si devono vergognare e non per quello che hanno fatto – ha attaccato – ma per quello che hanno detto per anni e anni contro di noi: si devono vergognare per le offese e gli insulti“. Secondo l’ex premier, Lega e M5s “hanno truffato gli italiani raccontando storie non vere su di noi sulla Tav, sulla Tap, sull’Ilva, sulle trivelle… Adesso persino sulle banche”. “Con la vicenda delle banche di ieri Salvini e Di Maio devono semplicemente scrivere la parola vergogna”, ha ribadito Renzi. Il suo governo e poi quello di Gentiloni furono protagonisti dei salvataggi di Monte dei Paschi, delle due popolari venete e di Banca Marche, Cassa Ferrara, Carichieti ed Etruria, con gli incontri di Boschi con l’allora numero uno della Consob, Giuseppe Vegas, in cui chiedeva notizie della banca in cui il padre era stato prima consigliere e poi vicepresidente. Oltre al caso Boschi, l’accusa che è sempre stato mossa ai due esecutivi Pd è di aver abbandonato i risparmiatori, quelli per cui il governo gialloverde ha deciso appunto di stanziare un miliardo e mezzo in manovra.

Renzi e le banche – Il salvataggio delle quattro banche suscitò molte polemiche perché per primo avvenne seguendo le nuove regole europee sul cosiddetto “bail in”, quindi con il contributo di azionisti e obbligazionisti che persero i loro investimenti. Il governo Renzi il 28 aprile 2016 approvò un decreto che prevedeva il rimborso agli obbligazionisti per l’80 per cento o l’accesso agli arbitrati dell’Anac. Rimasero fuori gli azionisti, per i quali il governo Gentiloni stanziò solo 100 milioni in 4 anni. Nulla da fare anche per i circa 86mila ex azionisti (su 207mila complessivi) che non aderirono all’offerta di transazione, quando Veneto Banca e Popolare di Vicenza avevano messo sul piatto 441 milioni a titolo di parziale “rimborso” con l’obiettivo di disinnescare il rischio di futuri contenziosi. Rimasero a bocca asciutta, per sperare di recuperare qualcosa hanno dovuto fare causa alla bad bank rimasta allo Stato dopo la liquidazione dei due istituti e la cessione degli attivi a Intesa Sanpaolo.

I tweet di Boschi e Gentiloni – Dopo il video di Renzi è arrivato anche il tweet proprio di Boschi: “Ieri il Governo del cambiamento ha salvato una banca. Giusto così, per i risparmiatori. Ma se fossero uomini seri Di Maio e Salvini dovrebbero riconoscere che hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Non lo faranno. Perché la parola verità non appartiene al loro vocabolario”. Così come pure Paolo Gentiloni ricorda “gli schiamazzi sui ‘regali ai banchieri’ quando intervenivamo noi. Ora mi auguro solo prudenza e serietà. Propaganda e allarmismi sono molto pericolosi”, scrive su Twitter.

Codacons: azione risarcitoria per risparmiatori – “Tutti gli azionisti e gli obbligazionisti che hanno acquistato titoli Carige tra gennaio 2012 e dicembre 2013, o che li hanno acquistati prima del gennaio 2012 senza venderli sino ai primi mesi del 2014, possono presentare la propria costituzione di parte civile nell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma e chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e il rimborso delle perdite finanziarie legate ai titoli di banca Carige”, annuncia in una nota il Codacons.

Il decreto Tutela Risparmio – Dopo che la Banca Carige è stata commissariata dalla Banca centrale europea in seguito al mancato aumento di capitale fermato dell’azionista di maggioranza, Malacalzo, lo scorso 22 dicembre, il governo è intervenuto con il decreto Tutela risparmio approvato dal Cdm di lunedì sera. Il provvedimento prevede la possibilità per Carige “di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze della garanzia dello Stato su passività di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia“. Le misure, comunica Palazzo Chigi, sono state prese “in stretto raccordo con le Istituzioni Comunitarie” e “tali garanzie saranno concesse nel pieno rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato“.

Non solo, perché il decreto prevede anche la possibilità di un vero e proprio intervento pubblico. In considerazione degli esiti del recente esercizio di stress cui la banca è stata sottoposta, spiega ancora Palazzo Chigi, “viene prevista la possibilità per Carige di accedere – attraverso una richiesta specifica – a una ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale, volta a preservare il rispetto di tutti gli indici di patrimonializzazione anche in scenari ipotetici di particolare severità e altamente improbabili (cosiddetti scenari avversi dello stress test)”. Un’ipotesi ritenuta “residuale” da fonti finanziarie, ma comunque ‘predisposta’ dall’esecutivo. E che già nella serata di ieri aveva portato Forza Italia a parlare di un provvedimento “del tutto simile a quelli dei governi precedenti“.