Per il centrocampista dell'Arsenal, in scadenza del giugno 2019, verrà fatto un tentativo per averlo già gennaio. Continua l'interessamento del Milan per Sensi del Sassuolo mentre le agenzie di scommesse credono ancora nell'arrivo dell'attaccante del Chelsea alla corte di Gattuso. Inter su Sandro Tonali del Brescia. Per la radio ufficiale del Napoli a giorni verrà ufficializzato l'acquisto di Kouamé dal Genoa