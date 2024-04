Sabato inizia una nuova avventura per Jannik Sinner. E sarà un torneo importante, quello di Madrid, dove l’azzurro, complice l’assenza di Novak Djokovic, può avvicinare in maniera importante la vetta della classifica mondiale. Il cammino dell’altoatesino, testa di serie numero 1 vista la rinuncia del serbo, inizia con un match speciale al secondo turno dopo il bye al primo. Affronterà infatti Lorenzo Sonego, suo compagno di doppio sia in Coppa Davis che in diversi tornei negli scorsi mesi.

“Sonny” ha eliminato Richard Gasquet al primo turno con un secco 6-2 7-5 qualificando per il “derby”. I due si sono affrontati lo scorso anno a Montpellier e Halle. In entrambi casi ha vinto Sinner, che finora in 12 occasioni di scontro con connazionali non ha mai perso cedendo appena tre set.

Sinner è reduce dalla semifinale di Montecarlo persa contro Stepanos Tsitsipas in un match segnato da un madornale errore dell’arbitro e da alcuni problemi fisici. Aveva preannunciato che la sua apparizione a Madrid sarebbe stata una sorta di allenamento, in vista dei due appuntamenti più attesi della stagione sul rosso, gli Internazionali di Roma e il Roland Garros. Ma i problemi di Djokovic e Carlos Alcaraz rendono ghiotta l’occasione e poi vale la pena ricordare come il terreno di Madrid sia storicamente “veloce”, avvantaggiando giocatori come Sinner.

Il match è in programma sabato 27 aprile alle 12.30 sul campo Manolo Santana, come secondo incontro di giornata preceduto da Iga Swiatek-Sorana Cirstea, che inizierà alle 11. A seconda dell’andamento della partita precedente è possibile che Sinner-Sonego inizi con qualche minuto di ritardo. Il match sarà visibile in tv su Sky, che lo trasmetterà per gli abbonati sul canale SkySport Tennis, e in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now.