A Jerez de la Frontera si riparte da dove si era rimasti, cioè da Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati ha chiuso al primo posto, con tanto di record della pista, la prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Spagna. Alle spalle, dunque, i problemi elettronici che lo avevano colpito al mattino, così come tutti gli altri rivali a partire da Maverick Viñales, arrivato secondo, e Marc Marquez, terzo. Il terzetto, insieme ai successivi sette, ha così conquistato l’accesso diretto l’accesso alla Q2 del 27 aprile.

Il bi-campione del mondo ha staccato gli altri piloti con il tempo di 1:36.025 (nuovo record del circuito) e, alla fine delle prove, si è detto “molto contento” in quanto “avevo bisogno di questo feeling”. Fiducia è la parola chiave di Bagnaia, che nel weekend punterà a dare il massimo per centrare un podio che manca dalla prima gara stagionale: “Ci siamo focalizzati su ciò che non stava funzionando, abbiamo portato avanti mille analisi. Con il team abbiamo programmato un giorno come se fosse un test e ha funzionato. Non è che adesso che abbiamo messo a posto certe cose è tutto più facile, ma abbiamo il potenziale per lottare con più sicurezza“.

È apparso in buona forma anche Viñales, vincitore del precedente Gran Premio in America, che ha terminato le prove dietro Bagnaia con 1:36.125. A ruota un altro spagnolo, Marquez, che deve ancora ambientarsi alla nuova Ducati del Team Gresini, ma che ha evidenziato i passi in avanti: “Sono stato velocissimo, domattina la qualifica sarà la cosa più importante. Sono contento, mi sento meglio che nelle gare precedenti, ho fatto il giro da solo e sono molto fiducioso.” Al quarto posto ha chiuso un altro italiano: Marco Bezzecchi, in grado di confermarsi tra i più veloci in questo inizio di stagione. In top ten entrano anche Bastianini e Di Giannantonio, rispettivamente ottavo e nono classificato. La pole position per la gara di Jerez verrà assegnata nella mattina di sabato 27 aprile a partire dalle 10.50.