Una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria nel centro di Denver, in Colorado. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dell’accaduto né cosa abbia portato all’escalation di violenza. La sparatoria è avvenuta intorno alle 4 del pomeriggio di lunedì 19 novembre, in un quartiere nei pressi dello stadio, dove sorgono diversi ristoranti e bar oltre ad edifici residenziali di nuova costruzione. Le autorità locali hanno fatto sapere che le indagini sono ancora in corso e che non è stato effettuato nessun arresto. Gli investigatori non hanno ancora stabilito se vi sia più di una persona coinvolta, né hanno diffuso una descrizione di eventuali sospettati.

UPDATE: Multiple parties shot and transported from the scene at 21st & Lawrence. No suspect information is available at this time. Investigation is ongoing.PIO is en route and will meet media at 21st & Arapahoe. #Denver pic.twitter.com/wE6kvdTQAg — Denver Police Dept. (@DenverPolice) 19 novembre 2018