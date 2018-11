Duro battibecco tra Donald Trump e il corrispondente della Cnn dalla Casa Bianca Jim Acosta, durante la conferenza stampa del presidente sull’esito delle elezioni di metà mandato. Quando il giornalista ha ricordato come la carovana di migranti sia composta da povera gente e di come il tycoon l’abbia dipinta durante la campagna elettorale, Trump è sbottato di fronte all’insistenza di Acosta: “Tu sei un maleducato, un nemico del popolo, la Cnn dovrebbe vergognarsi di averti come corrispondente alla Casa Bianca. Io governo, tu pensa alla Cnn”, ha proseguito il presidente cominciando a passeggiare nervosamente avanti e indietro, mentre il personale della Casa Bianca cercava di togliere il microfono al giornalista. Più tardi Trump non ha risposto nemmeno a un’altra giornalista della Cnn: “Si rimetta a sedere – ha detto Trump – lei è una maleducata, ha interrotto un collega”. Al cronista della Cnn è stato poi sospeso l’accredito per la Casa Bianca