L'aggressione è avvenuta durante un torneo di videogiochi, il Madden 19, in un bar della località in Florida. Le forze dell'ordine via twitter: "State lontani dalla zona, non è sicura"

Sono almeno quattro i morti e undici i feriti nella sparatoria al festival a Jacksonville, in Florida. L’aggressione è avvenuta durante un torneo di Madden, il videogioco dedicato al football NFL, in corso in un bar del centro commerciale all’aperto di Jacksonville Landing nel centro della città, lungo il fiume St. Johns.

L’ufficio dello sceriffo invita in un tweet a stare lontano dall’area che ”al momento non è sicura”. E sempre via social afferma che un sospettato è morto, mentre non è certo che sulla scena della sparatoria ci sia anche un secondo presunto aggressore. Dunque non è ancora chiaro se l’attentatore abbia agito da solo.

Multiple fatalities at the scene, many transported. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff’s Office (@JSOPIO) 26 agosto 2018

Secondo i media locali, le vittime ferite sono state portate al Memorial Hospital e all’UF Health Hospital. Diverse ambulanze, pompieri e agenti di polizia sono sulla scena e le strade circostanti sono state chiuse.

La “sparatoria di massa” – come riporta la Cnn – è avvenuta durante le qualificazioni per il torneo Madden 19 presso la GLHF Game Bar. Secondo l’account Twitter di CompLexity Gaming, un partecipante di Madden è stato sfiorato ad una mano, ma è riuscito a mettersi in salvo. “Sono fortunato. Il proiettile ha colpito il mio pollice. Il peggior giorno della mia vità”, ha twittato il diretto interessato, Drini Gjoka, che ha vinto la scorsa edizione del Madden Challenge.

I am literally so lucky. The bullet hit my thumb — Drini Gjoka (@YoungDrini) 26 agosto 2018

Un testimone, Malik Brunson, era in un ristorante nelle vicinanze quando è avvenuta la sparatoria. Ha detto di aver sentito i colpi e subito dopo “ci hanno rinchiusi nel ristorante”, ha detto in un messaggio sui social media.