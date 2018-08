Nessuno sbarco, ancora, per la nave Diciotti, arrivata alle 23.30 di due giorni fa, lunedì 20 agosto, nel porto di Catania con 177 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. Nel video, le persone in preghiera all’alba di mercoledì. Sul molo è presente il personale della Guardia costiera, della polizia di Stato, della guardia di finanza e dei carabinieri. Nessun volontario e niente Protezione civile per l’assistenza a un eventuale sbarco.