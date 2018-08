L'episodio al Westchester Medical Center in Valhalla. In corso verifiche, ancora pochi i dettagli a disposizione. La struttura ospedaliera al momento è in lockdown: nessuno può entrare o uscire. Secondo i media americani, è un caso di omicidio-sucidio

Allarme in un ospedale di New York per una sparatoria. Stando alle prime ricostruzioni, la sparatoria sembra essere un caso di omicidio-sucidio. A sparare è stato un uomo, che ha prima aperto il fuoco contro sua moglie, paziente del Westchester Medical Center, e poi si è sparato. I media americani non riportano le condizioni dei due. Di sicuro l’arma con cui è stato aperto il fuoco è stata recuperata dalle forze di sicurezza dell’ospedale.

La polizia è immediatamente intervenuta sul posto al Westchester Medical Center in Valhalla. Lo riportano i media americani. Il Westchester Medical Center, è al momento in lockdown, nessuno può entrare o uscire. L’allarme è scattato alle 9.30 del mattino locali, ore 15.30 italiane, con la chiamata alla polizia. Secondo una prima ricostruzione degli eventi comunque ancora in corso, i colpi di arma da fuoco sono stati sparati al quarto piano dell’ospedale e al momento non ci sono notizie certe su eventuali feriti nella struttura che conta 652 posti letto.

Quella al Westchester medical Center è la seconda sparatoria in ospedale a New York in poco più di un anno. Nel giugno del 2017 un medico ed ex dipendente del Bronx-Lebanon Hospital aveva aperto il fuoco con fucile AR-15 nel suo ex ospedale, uccidendo un medico e ferendo cinque infermieri e un paziente prima di togliersi la vita