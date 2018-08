“Mi dispiace per il polverone che si è alzato questa settimana ma sono felice che sia emerso un problema che spesso non viene considerato e viene messo sotto al tappeto”. Lo ha dichiarato Daisy Osakue la discobola azzurra vittima di un’aggressione con delle uova a Moncalieri in seguito alla quale è rimasta ferita ad un occhio. “Per fortuna con il via libera della Nato potrò partecipare agli Europei e per questo sono felice. Ieri poi sono stati presi gli aggressori, la legge farà il suo corso”, ha aggiunto