Almeno dieci persone sono morte e altre 73 sono rimaste ferite in seguito al deragliamento di un treno passeggeri nella provincia di Tekirdag, nel nord-ovest della Turchia. A dare la notizia è stato il ministero della Salute di Ankara. Il convoglio, diretto da Edirne a Istanbul, era partito alle 15:45 locali con 362 persone a bordo. Secondo fonti del ministero dei Trasporti, i vagoni usciti dai binari sono 5 su 6. Secondo Cnn Turk sul posto sono arrivate molte ambulanze. Il treno è uscito dai binari in una zona rurale nel distretto di Corlu. Il prefetto locale, Mehmet Ceylan, ha spiegato che i feriti sono stati elitrasportati in ospedale. Non sono al momento chiare le cause dell’incidente, su cui è stata aperta un’indagine. Secondo i media locali, a causarlo potrebbe essere stato il crollo di un ponte. La zona dove si è verificato l’incidente appare molto fangosa a causa di recenti forti piogge. Secondo i media locali, la terra potrebbe essere franata per questo motivo. Le condizioni rendono inoltre difficoltose le operazioni di soccorso. Il presidente Recep Tayyip Erdogan e il premier Binali Yildirim sono costantemente informati della situazione dalle autorità locali e seguono la vicenda.