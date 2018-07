“Mo’ tolgo tutto”. Francesco Giordano, ritenuto dagli inquirenti uno dei capi del sodalizio criminoso, si sente braccato dalla Guardia di finanza e, intercettato al telefono, confessa al padre di voler cancellare i dati dal pc del suo presunto ufficio e da una chiavetta usb. Giordano è finito in carcere insieme ad altre quattro persone, tra cui due commercialisti, altre 12 sono agli arresti domiciliari mentre per quattro liberi professionisti è scattato l’obbligo di firma e l’interdizione per un anno dall’esercizio dell’attività. Al centro dell’operazione denominata “The Buthcer”, condotta dai finanzieri di Rho e coordinata dai pm milanesi Maurizio Ascione e Gianfranco Gallo, una frode fiscale da 300 milioni di euro messa in atto da un consorzio di società, cioè la Sg – Servizi Globali Società, leader nel settore della macellazione delle carni con circa 1400 lavoratori.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, riportata nell’ordinanza del gip Guido Salvini, gli indagati avrebbero messo a punto un sistema delinquenziale nella fornitura di manodopera. In pratica il consorzio riceveva in appalto dalle società del settore i servizi di lavorazione delle carni. Servizi che automaticamente dava in subappalto alle consorziate che mettevano a disposizione i lavoratori. Queste, a loro volta, avrebbero esposto crediti Iva inesistenti con cui avrebbero compensato i debiti di natura tributaria e in alcuni casi anche quelli legati ai contributi dei lavoratori, risultando così esentasse. Il vantaggio, da questo meccanismo, è presto detto: il consorzio si sarebbe trovato in una posizione particolarmente concorrenziale sul mercato, visto che poteva offrire servizi a costi ribassati. E il risultato, secondo gli inquirenti, è che i titolari si sarebbero arricchiti indebitamente.

Le ordinanze e le perquisizioni sono state eseguite in tutta Italia e sono stati impiegati oltre 200 finanzieri nelle province di Bari, Bergamo, Biella, Brescia, Caserta, Crotone, Fermo, Foggia, Forlì-Cesena, Lecce, Macerata, Milano, Modena, Novara, Rimini, Roma, Savona, Taranto, Teramo, Torino, Venezia e Vercelli. Gli immobili confiscati, tra cui ville di lusso nel Milanese e nel Bergamasco, locali notturni e ristoranti a Bitonto e Roma, sono più di 90, a cui si aggiungono due yacht, una Maserati Levante, conti correnti, gioielli e sette cassette di sicurezza per un valore di circa 60 milioni di euro. Tra i beni sequestrati, anche il Bitonto Calcio, squadra pugliese che gioca a livello dilettantistico.

“Illeciti tributari di così ingenti proporzioni finiscono, per i contatti e le strutture serventi di cui necessitano, a intrecciarsi con gli affari della criminalità organizzata“, in particolare quella pugliese, si legge nell’ordinanza del gip. Angelo Basile, ritenuto uno dei due capi del sodalizio insieme a Giordano, avrebbe usato i “capitali illeciti acquisiti” comprando pure “vivai di vongole, oggetto di una delle sue principali attività di reinvestimento. A riprova di come il consorzio sia un ente nella totale disponibilità dei due soggetti apicali del sodalizio criminoso (Giordano e Basile) si riportano un sms e una conversazione nei quali il secondo chiede al primo l’effettuazione di un bonifico di 10mila euro sul conto della società ‘Frutta di Mare’ che è la società con cui Basile, per interposta persona, procede all’acquisizione dei vivai di vongole. Tale bonifico verrà poi effettuato con denaro del consorzio”.