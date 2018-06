Dimitris Avramopoulos: "E' solo un incidente, l'Italia sta salvando altri 900 migranti, mantiene le sue responsabilità" e va ringraziata "per gli erculei sforzi che ha fatto negli ultimi tre anni". Salvini? "Non abbiamo ancora avuto contatti, sono impaziente di collaborare con lui in futuro e di incontrarlo"

“Non faccio il gioco del biasimo. Molta attenzione è stata data alla vicenda di Aquarius, ma questo è solo un incidente“. In queste ore “l’Italia sta salvando altri 900 migranti, mantiene le sue responsabilità” e va ringraziata “per gli erculei sforzi che ha fatto negli ultimi tre anni“. Il commissario europeo all’Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, ha commentato così la vicenda della nave ferma da domenica tra Malta e l’Italia dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato la chiusura dei porti italiani. Quanto accaduto, ha aggiunto “è una responsabilità europea e richiede una risposta europea”.

“Nessuno crede”, ha spiegato Avramopoulos, “che questa sia una responsabilità italiana o maltese o spagnola, questo è anche un problema europeo, che richiede una risposta europea su tutti gli aspetti, e di tutti gli Stati membri. L’incidente nel Mediterraneo con l’Aquarius ci ricorda ancora una volta che l’immigrazione non è solo una discussione teorica, ma è reale e tangibile, e soprattutto riguarda esseri umani, persone” e “l’incidente di ieri ci ricorda anche che il nostro lavoro non è finito e non lo sarà presto”. Poi ha concluso: “Non ci possiamo permettere che si ripeta un altro 2015, né politicamente né economicamente. Abbiamo bisogno di soluzioni strutturali, abbiamo bisogno di un approccio comune strutturale“.

Il commissario ha riferito però di non aver “ancora avuto contatti col ministro Salvini, pensavo di incontrarlo al consiglio Affari interni a Lussemburgo, ma non è venuto perché aveva un impegno molto importante al Parlamento italiano. Sono impaziente di collaborare con lui in futuro e di incontrarlo. Il ministro Salvini ha una delega molto importante e non sarà solo un interlocutore della Commissione Ue, ma anche un partner nei nostri sforzi. Quando ci incontreremo vi faremo sapere”.

“Continueremo a lavorare sul dossier Libia, anche se dobbiamo ricordare che la situazione è ancora molto instabile ed alcuni dei nostri interlocutori sono molto deboli”, ha concluso Avramopolous, “ma la Libia è ancora una delle nostre priorità. L’Ue è presente sia in Turchia che in Libia, col sostegno in termini pratici, e per essere anche di maggiore aiuto in futuro”.

Altra “priorità” è la riforma del sistema di asilo europeo, conosciuto come sistema di Dublino: “I capi di Stato e di governo hanno posto una scadenza, quella di finalizzare” una posizione comune del Consiglio entro fine giugno. Stiamo faticando per riuscirci. Ci sono ancora alcuni governi che non rispondono molto positivamente, ma non siamo qui per imporre diktat“. “Siamo qui per convincere, con argomenti razionali, che se non adottiamo un sistema comune di asilo, negli anni a venire l’Europa sarà esposta a molti problemi. Serve un sistema di Dublino con lo sguardo lungo, a prova di futuro e più giusto”. E, ha concluso, “non bisogna mai dimenticare che ci sono responsabilità condivise da tutti gli Stati membri. Tutti dovrebbero aprire le porte e accogliere queste persone, ai sensi dei regolamenti che abbiamo”.