Problemi ai pagamenti con carte di credito Visa in tutta Europa. Alle 18 la società ha dichiarato in un tweet che sta riscontrando “un’interruzione del servizio” in diversi paesi, a partire dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda. Ma le segnalazioni sui social network aumentano di ora in ora. Le cause sono ancora sconosciute. I tecnici, fa sapere Visa, sono al lavoro per risolvere il malfunzionamento.

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.

— VisaNewsEurope (@VisaNewsEurope) June 1, 2018