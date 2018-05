“Voto il 29 luglio? Io spero che si possa andare al voto il prima possibile però riconosco che questa è una situazione davvero difficile per il paese. Noi volevamo fare un governo del cambiamento anche per rassicurare i mercati. Non ci è stato permesso e questo ha creato grossi problemi: come vedete lo spread sta salendo ed la borsa non sta andando bene. Siamo ancora disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica mantenendo una posizione coerente ma collaborativa per riuscire a risolvere questa crisi. Se i mercati hanno paura che l’Italia esce dall’euro è perché qualcuno ha fatto girare questa ipotesi ma la nostra volontà non è mai stata questa. Per quanto riguarda l’impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché Salvini non lo vuole fare e ci vuole la maggioranza”. Così Luigi Di Maio a Napoli a margine della manifestazione convocata a via Roma